Campania: Della Corte (Confcommercio), contro le restrizioni pronti alla mobilitazione, serve tavolo con De Luca

- “Siamo pronti a mobilitarci per manifestare il nostro dissenso contro restrizioni e chiusure che saranno adottate senza averci interpellato”. Lo ha dichiarato Carla Della Corte, presidente Confcommercio Napoli, intervenendo alla trasmissione "Barba e capelli", condotta da Corrado Gabriele, in onda su Radio Crc. Per Confcommercio non solo il lockdown, ma qualsiasi tipo di restrizione deve essere concordata con le categorie produttive. Della Corte ha poi continuato: “La situazione preoccupa tutte le città campane De Luca deve incontrare le associazioni di categoria prima di prendere qualunque decisione che riguardi chiusure. Le istituzioni devono confrontarsi con le associazioni che rappresentano il territorio. Non si possono chiudere, ad esempio, alle 21 i pubblici esercizi se non si è prima parlato con gli esponenti delle categorie. Ci auguriamo di non arrivare ad una mobilitazione, vogliamo definire un tavolo permanente con il governatore sui vari temi che sarà necessario affrontare durante l’anno”. La questione degli ammortizzatori sociali per Della Corte è “un capitolo difficile che non è solo di competenza della Regione ma nazionale” e ha chiesto di “dare sovvenzioni per il costo del lavoro invece della cassa integrazione che non funziona. I nostri dipendenti non hanno ancora preso l’assegno di maggio e giugno. Servono misure più reali che riescano a far fronte alle esigenze delle nostre categorie”. Sul futuro Della Corte è “favorevole al commercio on line ma non possiamo trasformare le città in bar-ristoranti, bisogna supportare l’esercizio fisico. (Ren)