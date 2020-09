Napoli: assessore Clemente, De Luca sostenga con più fondi la viabilità urbana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Faccio un appello a De Luca affinché si sostenga Napoli con fondi per la manutenzione e uno spazio nei bilanci per garantire queste risorse”. Lo ha dichiarato l’assessore comunale di Napoli ai Lavori pubblici Alessandra Clemente intervenendo questa mattina nella trasmissione "Barba e capelli", condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc. “Ieri - ha continuato Clemente - la pioggia ha affaticato la mobilità in un momento storico qual è il Covid-19, in un momento di difficoltà del trasporto pubblico e nel momento di avvio dell’anno scolastico. Tutte concomitanze che hanno appesantito in modo notevole una situazione già complessa. Dobbiamo organizzarci in modo collettivo con i colleghi per andare al lavoro, indossando sempre la mascherina e utilizzando i mezzi pubblici. Io ad esempio metto scarpe da ginnastica e vado a piedi in consiglio comunale”. Dopo la giornata di ieri per la mobilità cittadina il comandante della Polizia municipale Ciro Esposito ha spiegato le ragioni del caos: “è stata una giornata difficile a causa di una serie di concomitanze, dalla pioggia alla riapertura delle scuole. Poi la Galleria Vittoria ci ha messo del suo e una manifestazione in via Cesario Console. Bisogna aspettare per valutare il piano traffico, stare sul pezzo e monitorare anche la notte come abbiamo fatto per essere certi che sia sempre garantita la sicurezza”. Sulla Galleria Vittoria l’assessore Clemente non ha potuto prevedere i tempi della chiusura: “da ieri la ditta è al lavoro per rimuovere i pannelli e quello del Comune è un dispositivo di protezione civile. È importante che la ditta stia lavorando con 4 squadre di operai anche di notte, senza sosta, i tecnici potranno poi certificare se la Galleria potrà essere riaperta”. Infine, alla domanda di una sua possibile candidatura a sindaco ha dichiarato: “il mio futuro è legato alla città, il cammino si apre camminando” conclude Alessandra Clemente. (Ren)