Abruzzo: Consiglio regionale, seduta aggiornata al pomeriggio per esame legge urbanistica

- La prima parte della seduta del Consiglio regionale dell'Abruzzo, in corso di svolgimento a L'Aquila, si è chiusa con l'avvio della discussione sul progetto di legge "misure urgenti e temporanee di semplificazione in materia urbanistica". Le opposizioni hanno annunciato la presentazione di alcuni emendamenti alla norma che verranno discussi alla ripresa dei lavori, prevista per le ore 16.30. La pausa consentirà di esaminare le proposte ed esprimere i pareri utili alla votazione in Aula. I lavori della mattina si sono concentrati sulla risposta alle interpellanze dei Consiglieri, dedicate alle seguenti materie: "Ambulanza donata alla ASL 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle"; "Adempimenti di Regione e Arta per consentire caratterizzazione e conseguente bonifica della discarica di Bussi"; "Audit di Cardiochirurgia del Presidio Ospedaliero SS. Annunziata di Chieti"; "Covid Hospital - ex Palazzina IVAP"; "Affidamento esterno dei sistemi informativi per la presa in carico e per la gestione dell'emergenza Coronavirus"; "Provvedimenti del Governo regionale in merito all'aumento del numero di contagi da Coronavirus in Valle Peligna". (Gru)