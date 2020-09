Sardegna: Uiltrasporti, Regione intervenga su taglio a voli in continuità territoriale da Cagliari per Roma e Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I voli in continuità territoriale dalla Sardegna per Roma e Milano, e viceversa, subiranno nei prossimi mesi una drastica riduzione: appena tre per Milano Linate e quattro per Roma Fiumicino da Cagliari, il minimo storico. Lo denuncia il segretario generale di Uiltrasporti Sardegna, William Zonca. "Oltre a essere molto preoccupati per l'evidente ripercussione di questa scelta sul diritto alla mobilità dei sardi e di chi deve venire in Sardegna - spiega Zonca - riteniamo che questa prospettiva possa avere ricadute molto negative anche sulla già complicata situazione degli aeroporti sardi che, ad oggi, non hanno visto ancora nessun intervento a tutela della propria economia. Lo scalo di Cagliari non ha ancora visto alcun sostegno economico per colmare il disavanzo prodotto durante i mesi di lockdown in cui è stato l'unico aeroporto di riferimento della Sardegna". Il segretario generale di Uiltrasporti Sardegna aggiunge: "Per questo motivo, riteniamo urgente l'immediato incremento delle frequenze da e per la Sardegna e chiediamo alla Regione l'apertura di un tavolo alla presenza delle società di gestione degli scali e delle organizzazioni sindacali, in modo da evitare ricadute negative non solo occupazionali ma anche economiche per il territorio. È inconcepibile che in un momento di crisi come questo, la regione Sardegna continui a giocare in difesa e non vada finalmente in attacco mettendo in campo un'efficace politica di sviluppo e di promozione del territorio - conclude Zonca - a tutela dell'economia regionale stanziando le necessarie risorse per un settore strategico come il trasporto aereo". (Rsc)