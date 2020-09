Coronavirus: Caso (M5s), De Luca chiarisca subito su terapie intensive all'ospedale del Mare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è solo un problema di carenza organica - ha aggiunto Caso - ma anche di sicurezza per gli infermieri ed i ricoverati nell'ospedale del Mare. Pensare infatti di uscire dal nosocomio per recarsi d'urgenza alla terapia intensiva del Covid Center e poi fare rientro in ospedale, dopo essere stati a contatto con pazienti pienamente sintomatici, lascia sconcertati. Il personale sanitario per dedizione al lavoro non può rischiare di essere fonte di contagio per i ricoverati affetti da altre patologie. Tutto questo denota disorganizzazione e mancanza di rispetto verso una categoria che più volte in questi mesi abbiamo definito eroi, ma anche gli eroi, ci tengo a dirlo, vanno rispettati. De Luca chiarisca subito", ha concluso il parlamentare antimafia. (Ren)