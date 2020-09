Napoli: de Magistris, Consiglio comunale ha perso slancio, serve unità nell'interesse della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Consiglio comunale ha perso slancio". Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli Luigi de Magistris rispondendo alle domande dei giornalisti. "Nonostante la propaganda di De Luca la Campania si sta stabilizzando come prima regione contagi - ha proseguito il sindaco - e il Consiglio deve garantire una unità istituzionale forte in un momento tanto difficile per la città. E' vero che la maggioranza politica come è nata nel 2016 non c'è più, ma questa, come ho già detto, non è necessariamente una brutta notizia", ha concluso de Magistris. (Ren)