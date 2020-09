Campania: stretta di De Luca sulla movida, no alcolici dopo le 22

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Restrizioni per la movida in tutta la Campania per prevenire il contagio da Covid19. Lo stabilisce l'ordinanza numero 75 del presidente della Regione Vincenzo De Luca. Nel testo si fa riferimento all'esercizio e alla fruizione delle attività connesse a cinema, teatri e spettacoli dal vivo, ristorazione e bar, wedding e cerimonie. In particolare, il numero massimo di partecipanti a feste e cerimonie è di 20 persone. Restrizione anche sulla vendita di alcol: vietato l'asporto dalle ore 22, resta consentita la somministrazione di bevande alcoliche al banco. Agli esercizi che non possano garantire il distanziamento ai tavoli hanno l'obbligo di chiusura alle 22. Dalle 22 alle 6 del mattino successivo è vietato consumare bevande alcoliche nelle aree prospicienti i locali e anche nelle aree pubbliche, compresi ville o parchi comunali. (Ren)