Lavoro: Peluso (Fd'I), Sud paga prezzo più alto per disoccupazione

- "Il Sud paga il prezzo più alto del covid per disoccupazione con una perdita, stimata da Svimez, di 600-800 mila posti di lavoro a fine anno. Ancor di più di fronte a questa emergenza occupazionale, occorre concentrare ogni sforzo per difendere e creare lavoro nel Sud e per lo sviluppo di questa parte dell'Italia, che rappresenta l'unica potenzialità di crescita per l'intera Nazione". E' quanto ha affermato la dirigente nazionale di Fratelli d'Italia, vice responsabile delle Politiche per il Mezzogiorno, Gabriella Peluso. "La fiscalità di vantaggio - ha aggiunto Peluso - nostra battaglia politica da sempre, è fondamentale soprattutto in questa fase critica dell'economia e sollecitiamo il governo ad andare oltre la riduzione strutturale del cuneo fiscale del 30 per cento e a mettere in campo altre misure che possano sostenere le imprese, attrarre nuovi investimenti e, quindi, far nascere nuovo lavoro, coinvolgendo anche le Regioni per gli abbattimenti fiscali a beneficio delle imprese di propria competenza. Come sollecitato dalla nostra leader Giorgia Meloni, bisogna destinare al Sud almeno il 50 per cento delle risorse disponibili per realizzare le infrastrutture ed una parte cospicua delle risorse del Recovery Fund in quanto le conseguenze socio economiche del covid rischiano di aggravare ulteriormente il divario economico e sociale tra nord e sud", ha concluso Peluso. (Ren)