Sardegna: contagi da Covid-19 in due istituti superiori di Nuoro, lezioni sospese in due classi

- Un caso di positività al Covid-19 al liceo Scientifico "Enrico Fermi" e uno al liceo delle scienze umane e musicali "Sebastiano Satta". Accade a Nuoro dove le lezioni in presenza in due classi dei due istituti sono state sospese in via preventiva. Lo ha comunicato la Protezione civile di Nuoro. I due casi di contagio in città fanno seguito a quello verificatosi nella scuola per l'infanzia "Sant'Onofrio". "I dirigenti hanno rispettato tutte le procedure e immediatamente attivato il protocollo di sicurezza", si legge nella nota della Protezione civile. (Com)