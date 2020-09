Coronavirus: Caso (M5s), De Luca chiarisca subito su terapie intensive all'ospedale del Mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Entro oggi invierò una comunicazione urgente al Presidente della Regione Vincenzo De Luca e alla direzione sanitaria dell'Asl Na1 per chiedere riscontro in merito ad alcune notizie pervenutemi, secondo cui, presso la struttura modulare adibita a Centro Covid, antistante all'Ospedale del Mare, per far fronte alla mancanza di personale nell'unità di rianimazione sarebbero chiamati con precisi "ordini di servizio" gli infermieri dell'unità di rianimazione ospedaliera, costringendoli a lavorare in due strutture". Lo ha riferito Andrea Caso, deputato del Movimento 5 stelle, membro della commissione parlamentare antimafia attento alle vicende sanitarie di Napoli e provincia. "Non escludo – ha aggiunto Caso – di predisporre una interpellanza urgente per approfondire questa vicenda, che porterebbe alla luce come l'organizzazione sanitaria di De Luca andrebbe avanti grazie ai sacrifici e all'impegno degli operatori sanitari. È mio dovere verificare col Governatore della Campania se è vero, come mi riferiscono, che agli operatori del 118 che avrebbero voluto trasportare delle persone (non covid) destinate alla terapia intensiva dell'ospedale del Mare gli sarebbe stato risposto che non fosse possibile per mancanza di posti. Mentre il personale, mi riferiscono, era stato in realtà dirottato nella vicina struttura Covid, lasciando scoperta la terapia intensiva dell'Ospedale del mare". (segue) (Ren)