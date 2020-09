Coronavirus: Usip Uil Napoli, aumento contagi tra poliziotti, manca profilassi a ingresso uffici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I contagi da Covid-19 sono in aumento presso gli uffici della Questura di Napoli, non si applica la profilassi della misurazione della temperatura ne ai dipendenti né ai cittadini. Siamo preoccupati per l'incolumità della collettività e dei lavoratori. Chiediamo tamponi per tutti e corsie privilegiate per coloro che sono in prima linea". È quanto ha fatto sapere in una nota Roberto Massimo, segretario generale di Napoli della Usip, sindacato di Polizia della Uil nel Comparto sicurezza che ha annunciato "se nulla dovesse accadere, annunciamo sia al Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Franco Gabrielli, sia al Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese un volantinaggio sotto la Questura di Napoli in via Medina per sensibilizzare la popolazione partenopea. Chiediamo al questore di Napoli Alessandro Giuliano, manager pubblico di grande esperienza, di elevare il livello di 'defcon' auspicando e che si trovino soluzioni rapide ed equilibrate in ottemperanza delle disposizioni Ministeriali, poiché alcuni suoi collaboratori sembrerebbero distratti da questioni meno rilevanti come l'esibizione, da parte dei poliziotti stessi, del bollo auto (tassa regionale), assicurazione e revisione utili ad utilizzare i parcheggi limitrofi alla Questura, trascurando le reali esigenze di uomini e donne in divisa al servizio dello Stato. Vi è carenza di disinfettanti e sembrerebbe che l'unica cosa che conti sia un controllo tributario e al codice della strada per i tutori dell'Ordine e della sicurezza pubblica", ha concluso il numero uno dell'Usip Napoli. (Ren)