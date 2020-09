Napoli: de Magistris, giornate di sacrificio per i cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ieri è stata una giornata davvero dura e difficile per la città di Napoli perché per tutta la giornata abbiamo dovuto affrontare, con la giunta e con tutti i settori amministrativi, sia l'allerta meteo che, purtroppo, la chiusura imprevista della Galleria Vittoria che ha imposto un dispositivo di mobilità assolutamente eccezionale, come emergenza di Protezione civile". Lo ha affermato il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. "Sento il dovere di ringraziare tutti quelli che in pochissime ore hanno consentito di fare delle modifiche di viabilità straordinarie ed eccezionali con concretezza - ha proseguito - tempestività, bravura ed abnegazione in diversi punti della città. Ringrazio in particolare ASIA, la polizia municipale, la protezione civile e Napoli Servizi per quanto hanno fatto e l'Esercito che ci ha dato un grandissimo supporto, indispensabile per farci trovare pronti stamattina alle 6. Saranno giornate di sacrificio però le affronteremo con la collaborazione e la pazienza dei napoletani nel modo migliore possibile”. (Ren)