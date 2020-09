Sardegna: 300 mila euro dalla Regione per la promozione della lingua e della cultura sarda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione Sardegna destinerà 300 mila euro alle associazioni senza scopo di lucro che abbiano la sede legale e operativa in Sardegna, che svolgano attività di spettacolo dal vivo nei settori del teatro, musica, danza, con l'obiettivo primario della diffusione, della salvaguardia e della valorizzazione dell'uso della lingua e della cultura sarda, e alle Fondazioni che promuovano nel settore della musica la salvaguardia e valorizzazione dei compositori sardi. Prende così avvio il progetto sperimentale di valorizzazione identitaria del territorio e della lingua sarda al quale ha dato il via libera la giunta regionale su proposta dell'assessore alla Cultura Andrea Biancareddu al fine di contenere gli effetti negativi derivati dall'emergenza epidemiologica. "Si tratta - ha detto Biancareddu - di una iniziativa innovativa, che mette in primo piano l'importanza della valorizzazione dell'identità, della lingua e cultura sarda attraverso gli organismi del comparto dello spettacolo come veicoli di divulgazione e promozione in tutto il territorio regionale". I requisiti per le associazioni senza fine di lucro sono chiari. La norma prevede infatti che abbiano sede legale e operativa in Sardegna e che al momento della presentazione della domanda, abbiano svolto in maniera continuativa la propria attività da almeno quindici anni, realizzato almeno quindici eventi all'anno, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2017 e il 29 febbraio 2020, un minimo di quarantacinque rappresentazioni e aver versato, nel medesimo periodo, contributi previdenziali per almeno 1.500 giornate lavorative. (segue) (Rsc)