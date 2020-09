Sardegna: da Regione tre milioni di euro per progetti di mobilità studentesca internazionale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La durata della mobilità varia dai 2 ai 12 mesi. Dalle analisi condotte in sede europea e dai risultati delle indagini del consorzio AlmaLaurea, le esperienze di mobilità internazionale e lo svolgimento di periodi presso le imprese, attraverso i tirocini curricolari, sono tra le opportunità di formazione offerte dalle Università che più contribuiscono all'acquisizione delle competenze trasversali da parte degli studenti. Il rapporto biennale sullo stato del sistema universitario e della ricerca 2018 ha evidenziato una crescita costante del numero degli studenti in mobilità internazionale e, in particolare, un aumento dei laureati con esperienze di mobilità internazionale per tutte le tipologie di corsi di studi (triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico), con valori più elevati per i laureati magistrali. (segue) (Rsc)