Sardegna: da Regione tre milioni di euro per progetti di mobilità studentesca internazionale (5)

- Biancareddu informa che l'emergenza sanitaria Covid-19 ha determinato un rallentamento ed una modifica delle procedure di gestone del programma. Per questo, sulla base dell'evoluzione dell'epidemia, gli studenti potrebbero avviare il progetto di mobilità, in modalità virtuale, con attività di insegnamento a distanza nel corso del primo semestre, per poi proseguire, nel secondo semestre dell'anno accademico 2020/2021, le attività di studio e di tirocinio in presenza nella sede estera a seconda della disponibilità delle singole sedi. (Rsc)