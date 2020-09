Piemonte: Regione prepara richiesta al governo, "cure per la maculopatia siano gratuite"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, in Regione Piemonte, la Commissione Sanità ha esaminato favorevolmente (e all'unanimità) la mozione presentata dalla Lega (primo firmatario il presidente della Commissione) affinché la Regione Piemonte intervenga presso il Governo per inserire la maculopatia senile all’interno dei livelli essenziali di assistenza (Lea). Si tratta, come ha sottolineato il primo firmatario, di una malattia altamente invalidante, una delle principali cause di cecità in Occidente. La sua diagnosi precoce e la sua cura devono essere garantite a tutti, a prescindere dalle disponibilità economiche, attraverso l’esenzione del ticket e l’inserimento della patologia nei Lea. Ora il documento passera alla votazione dell’Aula. A maggioranza la Commissione ha poi espresso parere consultivo favorevole al Documento di economia e finanza regionale (Defr) per il triennio 2021-2023. Dopo la presentazione della parte del Defr relativa al Welfare, svolta nella scorsa seduta dall’assessore competente, questa mattina è toccato all’assessore alla Sanità, che si è soffermato in particolare sui problemi legati allo smaltimento delle liste d’attesa, parzialmente bloccate nei mesi del lockdown ricordando che il Governo ha stanziato 35,2 milioni di euro per consentire alle Asl piemontesi di recuperare il ritardo aumentando il numero di prestazioni. (segue) (Rpi)