Piemonte: Regione prepara richiesta al governo, "cure per la maculopatia siano gratuite" (2)

- I gruppi Pd, M5s e Luv hanno chiesto di discutere in un’apposita seduta di Commissione delle criticità legate alla natura dei ritardi e alle tipologia di prestazioni delle liste d’attesa Asl per Asl e delle inefficienze, risalenti a prima del lockdown, dei servizi di prenotazione Cup e Sovracup. Prima di una serie di approfondimenti tecnici sull’erogazione dell’assegno di cura, la Commissione ha svolto anche le prime determinazioni in merito alla proposta di legge 82, “Misure di sostegno per gli anziani vittime di delitti contro il patrimonio”, presentata dal Pd. Il provvedimento stanzia 200 mila euro rispettivamente per il 2020 e il 2021 per interventi contro raggiri e truffe agli anziani. I metodi individuati sono tre: convenzioni con associazioni che si occupano di anziani per dar vita a corsi di prevenzione e di sensibilizzazione sul tema; attivazione da parte della Regione di un’assicurazione per indennizzi economici e la predisposizione di campagne informative sul tema. Sono aperte, fino al 19 ottobre, le consultazioni on line sul provvedimento, che verrà anche sottoposto all’esame del Cal. (Rpi)