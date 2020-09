Napoli: Fiola (Camera commercio), nuova resistenza contro il Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' necessario, oggi più che mai, nel giorno del 77esimo anniversario della liberazione della nostra città dal nazifascismo, ricordare i valori della libertà e della resistenza. Onore a chi ebbe la forza, il coraggio e l'eroica determinazione di immolarsi per consentire a tutti noi di poter vivere in un Paese libero e democratico". Lo ha detto il presidente della Camera di commercio di Napoli Ciro Fiola: "Ma le resistenze moderne si combattono su altri piani, quello sociale, economico e sanitario. Contro l'oscurantismo, i nuovi fascismi ma anche contro un nemico subdolo come il Covid-19. L'epidemia ci richiama a un impegno comune, che custodisce lo stesso principio, quello dell'altruismo, della difesa e della protezione del prossimo, osservando i principi indicati dalla comunità scientifica. Per tornare anche in questo caso liberi e capaci di progettare il futuro". (Ren)