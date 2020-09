Campania: Laboccetta (Polo Sud), De Luca avrebbe potuto assegnare deleghe sanità a prof Santini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governatore De Luca ha bruciato tutti i tempi e varato ad una settimana dal risultato la giunta regionale. Non voglio esprimere alcun giudizio sugli assessori designati. Vedremo. Osservo che De Luca mantiene per se' la delega alla sanità". Lo ha dichiarato l'ex deputato napoletano Amedeo Laboccetta, presidente dell'associazione Polo Sud: "Mi sarei aspettato sinceramente che questa materia così delicata e complessa venisse affidata ad una personalità che ha dedicato una vita intera a questo comparto. Mi sarei aspettato, che tale prestigioso incarico, venisse assegnato al professor Luigi Santini. Che, tra l'altro, ha conseguito un brillantissimo risultato in una delle liste a supporto di De Luca". Quindi ha concluso: "Non ho votato Santini ma lo considero un grande medico, uno che la sanità la conosce dall'interno. Una vera eccellenza del nostro Sud. Spero che col tempo vorra' riconoscerlo concretamente anche il governatore della Campania". (Ren)