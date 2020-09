Sardegna: giunta regionale approva misure a favore settori agricolo e allevamento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale ha anche deciso di sostenere i cerealicoltori che aderiscono ad accordi di filiera, con un finanziamento di 800 mila euro che si aggiunge a risorse già a disposizione dell'Agenzia Argea, alla quale viene affidata la gestione amministrativa degli aiuti in regime de minimis, l'emanazione del bando per il riconoscimento delle filiere, per accedere ai finanziamenti, per la ricezione delle domande, la loro istruttoria e l'erogazione del premio. "Le esperienze condotte in sinergia negli ultimi anni dai soggetti pubblici e privati del comparto cerealicolo in Sardegna, in particolare per il grano duro - ha spiegato l'assessore all'Agricoltura Gabriella Murgia - hanno consentito di sostenere la filiera indirizzandola verso produzioni di qualità", sottolinea l'esponente della Giunta Solinas. Occorre pertanto continuare a rafforzare il percorso di incentivazione della qualità con criteri e meccanismi che incrementino il valore aggiunto della materia prima e dei prodotti tipici trasformati". Sono stati infine approvati i criteri di rappresentatività delle associazioni di apicoltori che, per essere riconosciute dalla Regione, dovranno essere costituite con atto pubblico, avere uno statuto aperto, sede legale e operativa in Sardegna con un minimo di 40 soci, 10 mila alveari denunciati e mille quintali di miele prodotto. (Rsc)