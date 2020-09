Agroalimentare: Coldiretti, camorra controlla cinquemila ristoranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La malavita è arrivata a controllare cinquemila locali tra ristoranti, pizzerie e bar, con l’agroalimentare che è divenuto una delle aree prioritarie di investimento della criminalità. Questo il commento di Coldiretti all’operazione condotta a Roma e Napoli dai Carabinieri sui ristoranti sotto l’influenza della malavita. Le infiltrazioni della camorra, prosegue la nota, sono particolarmente preoccupanti in questo momento in cui la ristorazione rischia un crack da 34 miliardi nel 2020 a causa dell’emergenza Covid-19 e la conseguente crisi economica. Approfittando delle difficoltà, scrive Coldiretti, la criminalità organizzata penetra in modo massiccio e capillare nell’economia legale ricattando con l’usura o acquisendo direttamente o indirettamente gli esercizi ristorativi in Italia e all’estero. Nella filiera agroalimentare, prosegue la nota, pesa la crisi di liquidità generata dall’emergenza in molte strutture economiche che sono divenute più vulnerabili ai ricatti: in questo modo la malavita si appropria di vasti comparti dell’agroalimentare e dei guadagni che ne derivano, distruggendo la concorrenza e il libero mercato legale e soffocando l’imprenditoria onesta, ma anche compromettendo in modo gravissimo la qualità e la sicurezza dei prodotti con l’effetto indiretto di minare profondamente l’immagine dei prodotti italiani e il valore del marchio Made in Italy. “Gli ottimi risultati dell’attività di contrasto confermano la necessità di tenere alta la guardia e di stringere le maglie ancora larghe della legislazione con la riforma dei reati in materia agroalimentare”, ha affermato il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini. (Com)