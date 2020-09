Sardegna: furto nell'osservatorio astronomico di Poggio dei Pini, sei denunciati tra cui due minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono intrufolati nell'osservatorio astronomico di Poggio dei Pini, nell'hinterland cagliaritano, e si sono impossessati di diverso materiale di valore, caricandolo in auto ma sono stati sorpresi dai Carabinieri. Sei persone sono state denunciate dai Carabinieri di Cagliari per furto aggravato: fra di loro anche due minori di 15 anni. Proprio loro sono entrati nell'edificio attraverso una finestrella e hanno sottratto il materiale che hanno poi passato agli adulti. Non hanno fatto, però, i conti con l'impianto d'allarme che era attivo e ha segnalato la presenza degli intrusi. Sul posto sono arrivati i Carabinieri di Sarroch, di Capoterra e di Cagliari. I sei hanno provato a giustificare la loro presenza nell'osservatorio riferendo ai militari di essere entrati per recuperare un cane, ma il ritrovamento della refurtiva nel bagagliaio dell'auto e di altri oggetti nascosti nella vegetazione li ha traditi. Per loro sono scattate le denunce. Anche la Procura dei minori è stata informata dei fatti. (Rsc)