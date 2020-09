Sardegna: Deiana (Anci), l'aumento dei casi Covid? Colpa dello sbraco estivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In estate ci siamo, letteralmente, sbracati: discoteche, assembramenti, locali, feste e festicciole, pranzi trimalcionici, matrimoni, sposalizi, anniversari di matrimonio, cresime, ippodromi, calci e calcetti dilettantistici". Lo scrive sui social network il presidente regionale di Anci Sardegna, Emiliano Deiana, che esprime la sua preoccupazione per l'aumento esponenziale dei casi di contagio da Covid-19 nell'isola. Deiana giustifica la sua preoccupazione col fatto che "siamo appena al 28 settembre - osserva - e la politica e le istituzioni si sono 'sedute' sugli allori dell'isola Covid free e sono prevalse tendenze minimizzatrici, se non smaccatamente negazioniste. La stagione autunnale e invernale deve ancora entrare nel vivo e durerà fino a tutto marzo e con l'inverno si sta maggiormente al chiuso, a contatto con gli altri". Il numero uno di Anci Sardegna fa, inoltre, notare: "Vivo in una terra in cui la componente di persone fragili (anziani, persone con disabilità, persone con altre patologie) è particolarmente elevata e il sistema sanitario regionale non regge l'urto di una diffusione elevata della pandemia. Perché durante il periodo di 'pace' non si sono predisposte le necessarie terapie intensive basate su un ritorno prepotente della malattia". Secondo Deiana, poi, "non si sono volute aprire scuole e 'punti scolastici' nei paesi per limitare il pendolarismo e gli assembramenti sugli autobus e non si può lasciare alla decisione ai singoli sindaci per nuovi lockdown senza una strategia almeno regionale: il virus non ha confini continentali figuriamoci se li può avere comunali". Infine, conclude sempre Deiana, "non c'è una campagna scientificamente coordinata dalle strutture sanitarie di tamponi e test seriologici sulla popolazione". (Rsc)