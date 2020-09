Napoli: de Magistris, da Cdp 500 milioni a Comune, entro ottobre pagheremo creditori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prima dell'estate siamo riusciti a concludere un accordo con Cassa depositi e prestiti in base al quale il Comune di Napoli ha ricevuto, in questi giorni, 500 milioni di euro circa destinati esclusivamente a pagare i creditori dell'ente". Lo ha scritto su Facebook il sindaco de Magsitris. "Entro il mese di ottobre effettueremo tutti i pagamenti - ha proseguito de Magistris - È un'operazione che dà soldi subito a fornitori, professionisti, aziende, società, operatori sociali e culturali, cittadini. Si va dai servizi per l'ambiente, alla cedole librarie, dall'assistenza per i più fragili agli eventi culturali, dal trasporto alle strade. Insomma si auspica che in questo modo migliorino anche i servizi. Comunque in un momento di crisi abbiamo dato liquidità che serve anche per evitare fallimenti e licenziamenti di personale. Questo è il prodotto di dialoghi istituzionali e battaglie politiche condotte con credibilità ed autorevolezza, mai con il cappello in mano e la testa chinata. Sempre con autonomia e schiena dritta. Lavoriamo sempre, tra enormi difficoltà molto accresciute dalla pandemia, per migliorare la vita nella nostra città", ha concluso il sindaco.(Ren)