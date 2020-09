Campania: Coldiretti, buona notizia nomina assessore all'agricoltura Caputo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nomina di un assessore con pieni poteri è una buona notizia per l’agricoltura della Campania". Lo hanno detto Gennarino Masiello e Salvatore Loffreda, presidente e direttore di Coldiretti Campania, alla pubblicazione della nuova Giunta della Regione Campania. Il governatore Vincenzo De Luca ha affidato l’incarico a Nicola Caputo, già consigliere del presidente: "Auguriamo buon lavoro all’assessore Caputo con la certezza che saprà tradurre in azioni decise e concrete il percorso intrapreso. Abbiamo sollecitato più volte, anche in passato, la necessità di un assessore in carica all’agricoltura, per il valore e le potenzialità che oggi esprime il settore. Oggi più di ieri, visto il difficile momento storico, abbiamo bisogno di un ruolo politico forte che accompagni i tavoli di confronto e il lavoro degli uffici dell’assessorato. Per Coldiretti resta l’ambizione di traghettare l’agricoltura campana verso un nuovo modello che guardi all’agroalimentare in senso lato, toccando le relazioni con l’agroindustria così come il rafforzamento della multifunzionalità agricola". (segue) (Ren)