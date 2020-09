Campania: Casillo (Pd), auguri a nuova giunta De Luca, non faremo mancare nostro sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono sicuro che la giunta regionale nominata dal presidente Vincenzo De Luca saprà interpretare al meglio il proprio mandato e inizierà a lavorare fin da subito per lo sviluppo dei nostri territori". Lo ha detto in una nota il consigliere regionale Pd Mario Casillo: "Un giusto mix di esperienza e nuove figure, quelle scelte da De Luca, che daranno forma e sostanza al nostro programma elettorale. Come Partito democratico non faremo mancare in consiglio il nostro sostegno e il nostro fattivo contributo come del resto abbiamo sempre fatto nella passata legislatura regionale. Agli assessori e al presidente De Luca giunga il mio augurio di buon lavoro".(Ren)