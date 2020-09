Sardegna: giunta regionale approva misure a favore settori agricolo e allevamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un milione e 300 mila euro per gli allevatori del comparto ippico ed equestre e indennizzi in arrivo per le imprese colpite dalla siccità, premi per 800 mila euro a favore dei cerealicoltori e forte attenzione per le associazioni di apicoltori. Sono le misure prese dalla giunta regionale per il rilancio del settore agricolo e dell'allevamento. "Sono misure concrete e immediatamente operative - commenta il presidente della Regione, Christian Solinas - che dimostrano quanto questa giunta abbia sempre messo in campo ingenti risorse e puntato su progetti lungimiranti, tanto più in questo momento delicato, a favore dei nostri agricoltori e di un settore strategico per l'economia della Sardegna". (segue) (Rsc)