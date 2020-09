Coronavirus: Piemonte, altri 94 contagiati, in totale sono 35.132

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' salito a 35.132, in Piemonte, il numero di persone finora risultate positive al Covid-19. Sono 94 in più di ieri (di cui 69 asintomatici, i casi importati sono 4). Questo il dato comunicato oggi dalla Regione: 4375 contagiati ad Alessandria, 1975 Asti, 1124 Biella, 3420 Cuneo, 3293 Novara, 17.545 Torino, 1671 Vercelli, 1212 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 296 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 221 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 12 (+2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 180(+14 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2492. I tamponi diagnostici finora processati sono 707.709 di cui 393.403 risultati negativi. (Rpi)