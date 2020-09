Sardegna: 300 mila euro dalla Regione per la promozione della lingua e della cultura sarda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Limitatamente sempre alle sole associazioni, il calcolo del contributo dovrà tenere conto dell'importo concesso in proporzione al volume d'affari risultante dagli ultimi due bilanci approvati. Per le Fondazioni, l'unico requisito per l'accesso al contributo è che la costituzione sia avvenuta entro il 2019. I progetti verranno esaminati per data di arrivo e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Sono esclusi dal progetto gli organismi che, pur in possesso dei requisiti, siano stati beneficiari nel corso del 2019 di contributi o di programmi annuali di finanziamento da parte della Regione per importi complessivi superiori a 60 mila euro. (Rsc)