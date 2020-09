Salerno: sequestrato deposito incontrollato di rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari della stazione carabinieri Forestale di Buccino, nell’ambito dell’attività di controllo finalizzata alla prevenzione e repressione degli smaltimenti illeciti di rifiuti, si sono portati in località “Anglisana” in agro del comune di San Gregorio Magno (Sa). I militari hanno riscontrato, in un’area recintata ricadente in zona agricola, la presenza di 23 metri cubi di pneumatici di automobili e mezzi agricoli accatastati e depositati. Dagli accertamenti effettuati è emerso che l’area è di proprietà e nella disponibilità di una persona di San Gregorio Magno, titolare di impresa esercente l’attività di gommista. Le indagini condotte hanno consentito di appurare che gli pneumatici presenti nell’area sono prodotti dall’officina meccanica di gommista, che sono depositati nell’area a circa un chilometro di distanza dal luogo di produzione e che per i predetti rifiuti non veniva esibita documentazione attestante il trasporto, la loro produzione e quindi tantomeno la tracciabilità dei rifiuti. Alla luce di quanto emerso, i militari hanno provveduto a sequestrare l’area in oggetto ed i rifiuti speciali non pericolosi nella stessa rinvenuti. (Ren)