Maltempo: Confagricoltura, a Battipaglia (Sa) danni alle aziende per un milione di euro

- "Nel pomeriggio di ieri una violenta pioggia accompagnata da vento forte ha attraversato il territorio di Battipaglia provocando ingentissimi danni alle aziende agricole del territorio, sia a serre e strutture che a colture". Lo ha denunciato Confagricoltura Salerno, che, come si legge in una nota: "ha immediatamente disposto rilievi e una prima stima valuta in almeno un milione di euro il valore delle colture finite irrimediabilmente sott’acqua e delle strutture agricole pesantemente danneggiate nel territorio di Battipaglia". (Ren)