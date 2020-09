Napoli: Panini, mi auguro passo avanti in trattativa Anm per macchinisti e manutenzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesindaco con delega ai trasporti Enrico Panini ha inoltre spiegato: "Così come le manutenzioni non possono che essere riorganizzate in modo tale che si intervenga sui treni il più possibile in ore di chiusura della metropolitana, cioè senza o con minori ripercussioni sulle percorrenze". E infine ha puntato il dito sul parco macchine e ha concluso così il suo intervento: "I mezzi sono vecchi, a mesi saranno sostituiti da macchine di nuovissima generazione, ma proprio per questa ragione ci rivolgiamo ai lavoratori di Anm ed alle loro rappresentanze sindacali perché la città ne risenta il meno possibile". (Ren)