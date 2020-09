Sardegna: giunta regionale approva misure a favore settori agricolo e allevamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approvata in via definitiva, poi, la delibera che istituisce un sistema di aiuti per le piccole e medie imprese della produzione agricola primaria già colpite da calamità anteriori all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Viene quindi dato mandato all'Agenzia Laore, alla quale vengono trasferite le risorse da Argea, di portare a termine le pratiche per gli indennizzi dei danni causati dagli eventi atmosferici avversi del 2017. Tra le misure particolarmente attese, vengono confermati gli interventi straordinari per il comparto ippico ed equestre, colpito duramente dall'emergenza sanitaria. Le indennità sono così previste: fino a 480 euro per ogni cavallo, per le mensilità di marzo e aprile 2020, ai proprietari o ai detentori di cavalli da corsa presenti in ippodromi e centri privati di allenamento; fino a euro 340 euro per ogni cavallo ai proprietari o ai detentori di cavalli sportivi in attività presso circoli ippici e associazioni sportive dilettantistiche; fino a 240 euro per ogni cavallo agli allevatori e proprietari di puledri di 2 e 3 anni in preparazione per le manifestazioni organizzate dal ministero per le Politiche agricole. (segue) (Rsc)