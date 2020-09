Napoli: Clemente (Iriss-Cnr), il porto sarà volano di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I temi dello shipping non si esauriscono nel Porto di Napoli ma coinvolgono il territorio. Interagiscono con il tessuto della città metropolitana. Ecco perché possiamo interpretare il Porto come volano di sviluppo capace di svolgere una funzione interculturale e creativa generatrice di crescita economica, di alta formazione, di ricerca e cultura. Un Polo in grado sviluppare in questa direzione l'intera area metropolitana. L'Istituto di ricerca su Innovazione e servizi per lo sviluppo del Cnr è presente fin dalla prima edizione della 'Naples shipping week', partecipando anche alle edizioni genovesi, con un crescendo di impegno e di riconoscimento delle professionalità di cui è portatore". Lo ha affermato Massimo Clemente, direttore dell'Iriss-Cnr in apertura del dibattito "La città va in porto: cultura, ricerca e sviluppo. Visioni per una progettazione condivisa" svoltosi nella sala conferenza della sede Acen di Napoli. (segue) (Ren)