Napoli: Clemente (Iriss-Cnr), il porto sarà volano di sviluppo (5)

- La proposta di sinergie tra le varie realtà viene raccolta anche da Paolo Giulierini, direttore del Museo archeologico nazionale di Napoli: "Il Mann aderisce con entusiasmo all'invito dell'autorità portuale di partecipare al progetto. In analogia con l'esperienza di Capodichino che ha visto l'inserimento di opere legate al volo (Urania) all'interno dell'aeroporto, il Mann farà un sostanzioso prestito alla Stazione Marittima di opere che parlano del mare per realizzare suggestive esposizioni. Attraverso l'arte si ribadisce il connubio con il mare. Già scremato un palinsesto di opere che prevede il tema dei miti, raffigurazioni di creature marine, paesaggi di ville marine, imbarcazioni, grandi navigli, creature fantastiche, pescatori (tema importante per il Mediterraneo ormai depauperato)". (segue) (Ren)