Napoli: Del Mastro (Fd'I), disonorevoli dichiarazioni da centrodestra per candidati centrosinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sia a Giugliano che a Pomigliano d’Arco improponibili personaggi in cerca d’autore... E magari anche di qualcos’altro, dopo aver rappresentato il Centrodestra, stanno rilasciando disonorevoli dichiarazioni in favore dei candidati del centrosinistra". Lo ha dichiarato Andrea Del Mastro. "Deve essere chiaro - ha proseguito - che tali dichiarazioni non coinvolgono Fratelli d’Italia ed anzi sono, purtroppo, una pietra tombale sulla continuità della coalizione. Per Fratelli d’Italia non c’è spazio di manovra alcuna a sinistra, ne’ possibilità alcuna di essere confusi con certi avventurieri della politica. Fratelli d’Italia a qualunque latitudine e longitudine, e Pomigliano e Giugliano non costituiscono eccezione, è alternativa, senza se e senza ma, alla sinistra", ha concluso. (Ren)