Musica: baritono 24enne vince il Concorso internazionale di canto lirico di Ravello (2)

- Si sono detti soddisfatti il presidente della Giuria Maestro Leone Magiera, il sindaco di Ravello Salvatore Di Martino e il soprano Carmen Giannattasio, madrina d'onore dell'evento. Durante la serata è stato anche proiettato il video integrale del Wagner Day, realizzato lo scorso 26 maggio dalla Fondazione Ravello e che ha visto protagonista la splendida voce della Giannattasio alla quale il sindaco ha conferito un riconoscimento speciale per il 140esimo anniversario della venuta di Richard Wagner a Ravello. Premio alla carriera a Dodi Battaglia per l'assolo chitarristico del Parsifal dei Pooh per aver avvicinato i giovani alla musica classica attraverso la musica pop grazie alla piccola suite del Parsifal del 1973 primo esempio di contaminazione del genere pop-sinfonico. La serata è stata presentata da Peppe Iannicelli. (Ren)