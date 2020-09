Sardegna: da Regione tre milioni di euro per progetti di mobilità studentesca internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione Sardegna ha finanziato con oltre tre milioni di euro i programmi di mobilità studentesca internazionale, attivati sulla base dei programmi comunitari Erasmus per il miglioramento dei servizi agli studenti, a favore delle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari, dell'Accademia delle Belle Arti di Sassari e dei Conservatori di Musica di Cagliari e di Sassari. Lo ha reso noto l'assessore Andrea Biancareddu che aggiunge come tali interventi si estendano anche alle istituzioni (Afam) di Alta formazione, musicale e coreutica, alle Accademie di Belle arti ed ai Conservatori di musica hanno personalità giuridica e autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile e sono riconosciute come sedi primarie di alta formazione, di specializzazione, produzione e di ricerca nel settore artistico e musicale. (segue) (Rsc)