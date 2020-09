Giugliano (Na): Pentangelo, Forza Italia non sosterrà nessuno al ballottaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo distinti e distanti dal centrosinistra e dal Movimento 5 stelle ma lo siamo anche da chi, nel centrodestra, evidentemente a titolo strettamente personale, si lascia andare a dichiarazioni che nulla hanno a che fare con le posizioni politiche del coordinamento di Forza Italia". Lo ha affermato il coordinatore azzurro provinciale Antonio Pentangelo: "A Giugliano, dove il coordinatore cittadino ha già chiarito da giorni che il partito non sosterrà nessuno in particolare lasciando libertà di voto ai propri elettori, come altrove. È bene chiarirlo perché a conti fatti ognuno dovrà assumersi la responsabilità politica delle proprie dichiarazioni e ancor più delle proprie azioni".(Ren)