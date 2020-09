Napoli: Panini, mi auguro passo avanti in trattativa Anm per macchinisti e manutenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi auguro che la trattativa che riparte oggi in sede Anm, per quanto riguarda macchinisti e manutenzione, segni un deciso passo avanti se non una vera e propria conclusione, comunque da raggiungere in tempi brevi". Lo ha dichiarato il vicesindaco di Napoli Enrico Panini: "Siamo davvero ad un punto di grande difficoltà dove la responsabilità di ognuno deve essere ancora più grande di quanto fatto fino ad ora. I treni della metropolitana risentono della mancata messa in esercizio di Unità incidentate a Piscinola nel gennaio scorso ed il loro logoramento, l'ultimo acquisto risale al 2003, è considerevole. La funicolare di Chiaia si è fermata per indifferibili motivazioni tecniche. Fatto sta che occorre rafforzare i turni: l'assenza di 5 macchinisti che comunicano una improvvisa malattia nell'arco di venti minuti, dalle 05.10 alle 05.30, a pochi minuti dalla loro presa in servizio scarica sulla città non un problema ma una tragedia, aggravata dal blocco della Galleria della Vittoria, da un lato, dall'allerta meteo, dall'altro, e dall'inizio delle lezioni di tutte le scuole, dall'altro ancora". (segue) (Ren)