Abruzzo: lavoro, le preoccupazioni della Cgil dell’Aquila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla scadenza dell'ultima rata del Reddito di cittadinanza si annunciano gravi tensioni sociali. I beneficiari della prima ora rischiano di restare senza soldi e privi di ogni alternativa, in attesa della possibilità di rinnovare la domanda per l'accesso al Reddito di cittadinanza, che avverrà a seguito di specifiche da parte dell'Ente previdenziale. Il governo infatti ha previsto nuovi strumenti di sostegno al reddito per le fasce più disagiate della popolazione, come ad esempio il Reddito di emergenza limitato ad oggi a tre mesi, ma gli stessi sono risultati incompatibili con il Reddito di cittadinanza. Migliaia di abruzzesi di troveranno ora in una condizione di assoluta disperazione. Si tratta di una buona fetta dei 21.036 uomini e donne titolari del Reddito di cittadinanza, appartenenti a nuclei familiari che in totale comprendono 48.468 persone. In provincia dell'Aquila sono 5.381 con il coinvolgimento di 12.407 persone. Lo rileva questa sera Francesco Marrelli segretario della Camera del lavoro dell'Aquila. "Il mancato reinserimento lavorativo - spiega Marrelli - in molti casi è stato determinato dalla vicenda del Covid-19, che da una parte ha paralizzato la dinamica naturale del mercato del lavoro e dall'altro ha impedito in maniera sostanziale la relazione dei singoli con gli agenti economici e le istituzioni. Le difficoltà di avvio della seconda fase, finalizzata alla creazione di occasioni di lavoro, ha fatto il resto. Ora la situazione rischia di assumere dei tratti di assoluta gravità anche perché i bisogni materiali si fanno sempre più pressanti". (segue) (Gru)