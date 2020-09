Sarno (Sa): Malangone (Uil Fpl), sigilli a centro igiene mentale, incontro per organizzare servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incontro urgente per il futuro del Centro d'igiene mentale di Sarno. A chiederlo è la Uil Fpl provinciale, a luce dei sigilli alla struttura dopo l'ispezione dei carabinieri del Nas. Il segretario provinciale del comparto sanità, Antonio Malangone, ha detto: "Abbiamo appreso della vicenda dai nostri iscritti e chiediamo chiarezza. Voglio un confronto per organizzare al meglio il servizio ad oggi trasferito presso l'ospedale Martiri del Villa Malta. Pertanto, dal 9 settembre scorso, attendiamo una convocazione dal responsabile del Dipartimento di Salute mentale dell'Asl, Giulio Corrivetti, per intraprendere azioni e strategie utili al miglioramento del Centro che, al momento, è ancora chiuso".(Ren)