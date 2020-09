Campania: Vuolo (Lega), frane a Sarno e in Agro Nocerino, governo regionale assente su rischio idrogeologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vedendo foto di frane, cedimenti, alberi caduti e strade chiuse che arrivano dalla Campania e, in particolare dalla provincia di Salerno, ho una certezza: il 69 per cento dei consensi al governatore rieletto certamente non sono frutto della manutenzione e prevenzione del rischio idrogeologico delle nostre terre. Un abbraccio fortissimo a chi è stato costretto ad abbandonare la propria casa perché questo tempo infernale, il primo della stagione autunnale, ha reso la propria abitazione non sicura". Così Lucia Vuolo, europarlamentare della Lega, interviene sull'ondata di maltempo che si è abbattuta in Campania nelle scorse ore. "Fa male vedere che a Sarno, dopo la tragedia del 1998, il fango invada ancora le strade - ha proseguito Vuolo - come se quanto accaduto non sia bastato da lezione a chi amministra il territorio. L'Agro nocerino, in particolare più di altre zone, ha dimostrato tutta la sua fragilità e una mancanza di programmazione nella manutenzione delle opere. Ovviamente, come europarlamentare sarò in prima linea a Bruxelles per perorare le cause dei territori messi in ginocchio in questi giorni. Ma è necessario un cambiamento reale, a partire dai cittadini. Serve una presa di coscienza e, dunque, capire per colpa di chi siamo costretti a ritrovarci interi piani di scuole e abitazioni allagate", ha concluso l'europarlamentare.(Ren)