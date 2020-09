Napoli: Confapi scuola, città allo sbando, sindaco intervenga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La petizione (sulla piattaforma citizengo.org) non chiede impegni astratti e generici, ma "semplici azioni concrete per rendere la città di Napoli vivibile e non essere tutti ulteriormente penalizzati dalla continua chiusura, con le ordinanze comunali, di scuole, parchi, metro, impianti sportivi, cimiteri, per le condizioni meteo che diventano emergenziali a causa della completa assenza di manutenzione: la natura si ribella contro una città abbandonata al degrado più totale. Serve un responsabile intervento per il bene dell'intera comunità, per restituire il diritto negato ai minori, a partire dall'istruzione che non può e non deve più fermarsi. L'Istruzione è l'unica arma per contrastare la malavita e le baby gang, è la voce che manifesta la libertà di espressione e restituisce dignità alla persona. Negando tutto questo alle attuali e future generazioni, già bloccate e vittime del Covid-19, introduciamo con lucida consapevolezza un ulteriore virus: quello della non amministrazione del bene pubblico, dell'inefficienza, incuria, degrado, favorendo il dilagare di una mentalità che contrasta la legalità, il bello, l'amore per i valori, la solidarietà, l'educazione civile e il rispetto per l'altro". Frattanto, conclude, il presidente Ercolino: "Ci appelliamo al sindaco e a ciò che resta dell'amministrazione comunale perché non porti questo peso morale, chieda, se necessario, il supporto del governo ammettendo l'esistenza di una emergenza Napoli, e non si trascini nell'inazione fino alle prossime elezioni omettendo di fare realmente gli interessi di una società civile. Serve agire ora!". (Ren)