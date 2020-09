Coronavirus: De Luca, pronti a fronteggiare picco contagio in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A oggi numero elevato di ricoveri ordinari. Abbiamo 371 recoveri ordinari, 552 sono i posti letto disponibili per pazienti Covid. Complessivamente, come Regione Campania, abbiamo la possibilità di arrivare in tempi brevissimi a 940 posti letto per pazienti non in terapia intensiva. Il dato ovviamente è gestibile a oggi ma dobbiamo lavorare sempre guardando a ciò che accadrà tra dieci giorni. Secondo le previsioni degli epidemiologi dobbiamo prevedere un aumento del 10 percento dei ricoveri. Da qui a metà ottobre la situazione sarà delicata e richiederà massima attenzione per garantire un posto letto, in queste ore stiamo lavorando per garantire raggiungimento di questo obiettivo. Arriveremo a mille posti letto disponibili". Lo ha spiegato il governatore della Campania De Luca in una diretta social. (segue) (Ren)