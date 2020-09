Coronavirus: De Luca, pronti a fronteggiare picco contagio in Campania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Luca ha aggiunto: "Se la situazione diventa drammatica, troveremo altri posti letto facendo l’unica operazione possibile, rinviando interventi ordinariamente previsti". E quindi ha proseguito: "Per terapie intensive abbiamo oggi 25 ricoveri. Abbiamo subito disponibili 38 posti ma nell’arco di quarantotto ore o settantandue disponibilità di 500 posti. Qui abbiamo fatto un lavoro straordinario. Dal punto di vista siamo tra le Regioni all’avanguardia. Siamo probabilmente la Regione che ha fatto lo sforzo più grande. L’obiettivo è arrivare entro l’anno a 900 posti di terapia intensiva. Ci auguriamo di non coprire". Infine ha concluso: "Qualcuno ha avuto la dabbenaggine di chiedere come mai avevamo i posti che non erano occupati. Ringraziamo il Signore di non averli occupati". (Ren)