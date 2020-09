Torino: Parco della Salute, Regione Piemonte istituisce cabina di monitoraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta del Piemonte ha approvato oggi - su proposta dell’assessore alla Sanità, Luigi Icardi - la delibera che istituisce la cabina di monitoraggio del Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino, che sarà realizzato nell'area dell'ex Avio al Lingotto. Sarà presieduta dall’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte e composta dal Vice Sindaco della Città di Torino, dal Commissario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza, Giovanni La Valle, dal Rettore dell’Università di Torino Stefano Geuna, dal professor Gianluca Ciardelli in rappresentanza del Rettore del Politecnico e dal Prefetto di Torino Claudio Palomba. La cabina di monitoraggio avrà il compito di individuare e proporre strategie di sviluppo complessivo in relazione al sistema sanitario e ospedaliero, dello studio universitario, della ricerca, delle attività produttive ed economiche e di tutte quelle attività che possono contribuire a valorizzare il Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione e a farlo divenire un polo urbano di rilevanza metropolitana. Inoltre, avrà il compito di verificare e monitorare le fasi di gara e di realizzazione dell’intervento per prevenire eventuali criticità o, nel caso queste si presentassero, di proporre soluzioni alla stazione appaltante per il loro superamento. (segue) (Rpi)