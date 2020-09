Calabria: Santelli, orgogliosa di accordo con Unindustria per nuova strategia anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato firmato stamattina, nella sede di Confindustria a Catanzaro, il protocollo d’intesa tra Regione Calabria e Unindustria Calabria per il lancio di una innovativa strategia competitiva della nostra regione, allo scopo di dare risposte alla crisi del Covid-19 e proporre nuove azioni di sistema. Lo ha reso noto la Regione. Il presidente Jole Santelli ha dichiarato: “Sono orgogliosa che la Calabria sia la prima regione a dotarsi di uno strumento operativo, concertando una strategia di investimenti tra Regione l'Unione degli industriali locali. Si tratta di una innovazione di metodo per il lancio di una vera politica industriale della Calabria, che trova il suo cuore nella liquidità, nell’attrazione degli investimenti, nell’innovazione e nell’internazionalizzazione, accanto ad una serie di altre misure che nel tempo hanno già prodotto importanti risultati come il prestito d’onore, l’imprenditoria femminile e quella giovanile”. (Ren)