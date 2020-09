Abruzzo: chiusure contenute di micro imprese in emergenza Covid, ma export a picco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più problematico, simmetricamente rovesciato, è invece il quadro offerto dalle cifre sulle esportazioni. I numeri relativi allo stesso periodo dicono infatti che rispetto al 2019 si sono persi 715 milioni di euro (3.668 contro 4.383), con una media superiore a quella nazionale di un punto: 16,3 per cento contro 15,3 per cento. Una perdita - in questo caso la più grave degli ultimi cinque anni - generata evidentemente dalla chiusura imposta dalla pandemia a grandi gruppi industriali: illuminante in proposito la caduta dei mezzi di trasporto di 619 milioni, che vale il 26,3 per cento, che ha tagliato le gambe alla provincia di Chieti. Perdita di enormi dimensioni solo parzialmente compensata dalle performance del farmaceutico (153 milioni in più arrivato quasi tutto dal polo aquilano, con un 112 per cento in più, che consente di fare della provincia dell'Aquila l'unica d'Abruzzo con il segno positivo), ma anche dalle apparecchiature elettroniche (32 milioni in più). "Serve adesso un deciso cambio di passo, oppure il carattere e la tenacia manifestati dai piccoli imprenditori abruzzesi durante i mesi di fuoco dell'epidemia rischiano di essere vanificati e non bastare". Secondo il presidente regionale di Cna Abruzzo, Savino Saraceni, ora occorre cambiare passo perchè "il risultato sorprendente che ci consegnano i dati su andamento delle imprese ed export nei primi sei mesi dell'anno è certamente frutto della combinazione delle misure di sostegno messe in campo dal governo: soprattutto cassa integrazione in deroga, blocco di tasse e mutui. Ed in parte minore dalle misure varate dalla Regione. Ma adesso serve di più: il problema vero è che restano in piedi problematiche strutturali da affrontare, perchè fra poco i benefici cesseranno, ed allora tasse elevate e burocrazia torneranno a pesare come macigni sulla vita degli imprenditori". (Gru)