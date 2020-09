Abruzzo: a L'Aquila dal 5 ottobre attivo ambulatorio di riabilitazione neurologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 5 ottobre prossimo, nel territorio dell'aquilano, sarà attivo un ambulatorio di riabilitazione neurologica che si aggiungerà all'attuale gamma di visite e prestazioni offerte dall'unità operativa di riabilitazione territoriale diretta dal dottor Antonello Bernardi. E' una novità importante perché riguarda una fascia di popolazione affetta da delicate problematiche, causate da patologie come ictus e Parkinson, che rendono necessario sottoporre il paziente a programmi specifici di recupero delle funzioni. Lo ha annunciato stamani la Asl1 L'Aquila-Avezzano-Sulmona. Dal primo lunedì di ottobre, pertanto, gli utenti potranno fissare, tramite il Cup, visite e appuntamenti con lo specialista per essere valutati e successivamente inseriti in specifici percorsi di riabilitazione. L'attivazione del nuovo servizio è stata resa possibile da una convenzione siglata tra la Asl e l'Università di L'Aquila. La riabilitazione neurologica farà capo alla professoressa Irene Ciancarelli dell'Ateneo del capoluogo abruzzese, che è anche presidente del corso di laurea in fisioterapia. Il ricorso a spiccate professionalità, come la professoressa Ciancarelli, rientra nell'ambito della consolidata collaborazione tra Ateneo e azienda sanitaria, finalizzata a migliorare la qualità delle prestazioni e ad ampliare il ventaglio delle attività. (segue) (Gru)